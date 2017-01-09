Хоккеистки уфимской «Агидели» в составе сборной России завоевали медали международного турнира Фото: www.fhr.ru Хоккеистки уфимской «Агидели» в составе сборной России завоевали медали международного турнира Фото: www.fhr.ru

УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Австрии и Германии завершился Кубок Наций среди женских хоккейных сборных.

Сборная России заняла на этом турнире третье место. Весомый вклад в успех внесли хоккеистки уфимской «Агидели»: защитники — Инна Дюбанок и Анна Шибанова, а также нападающие — Екатерина Лебедева, Элина Митрофанова, Екатерина Смоленцева и Ольга Сосина.

Россиянки на групповом этапе одержали две победы над Швейцарией (8:3) и Австрией (5:2) и уступили сборной Финляндии со счетом 2:3.

В матче за третье место наши девушки сумели обыграть команду Германии — 5:2.