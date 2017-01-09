В Башкирии готовятся к традиционному фестивалю «Крещенские морозы»

УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Бирске готовятся к традиционному фестивалю «Крещенские морозы». В этом году Республиканский открытый фестиваль-конкурс эстрадной песни и танца «Крещенские морозы» пройдет с 19 по 21 января в 23-й раз.

В программе фестиваля-конкурса — торжественное открытие, конкурсные просмотры в номинациях «Эстрадная песня», «Эстрадный танец» и «Эстрадная музыка», церемония награждения победителей и два гала-концерта.

К участию в конкурсной программе приглашаются сольные исполнители и вокальные ансамбли, хоры эстрадной песни, рэп-исполнители (солисты и коллективы), хореографические (эстрадная и современная хореография), инструментальные и вокально-инструментальные коллективы.