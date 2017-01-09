В Башкирии в новогодние праздники выпало до 150 процентов месячной нормы осадков Фото: Олег Яровиков









В Башкирии в новогодние праздники выпало до 150 процентов месячной нормы осадков Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На территории Башкортостана в первые дни января наблюдалась активная циклоническая деятельность. В большинстве районов республики количество выпавших осадков в новогодние каникулы составило от 70 до 150 процентов от месячной нормы. По юго-востоку снега было меньше — 30-50 процентов от месячной нормы. В Уфе, по данным метеостанции Уфа-Дема, за восемь дней января выпало 50 мм осадков, что составляет примерно 130 процентов от месячной нормы. Обычно в январе в столице выпадает 38 мм. В последний раз подобное превышение нормы, в два-три раза, наблюдалось в 2014 году.

В последующие дни обильных снегопадов не ожидается, сообщает республиканское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Будет идти небольшой снег. Температура воздуха 10 и 11 января ночью будет -14,-19 градусов, местами до -25, днем -12,-17, по юго-востоку ночью -9,-14, днем -7,-12.