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9 января Понедельник

Уфа   °

В Уфе на юбилее известной актрисы Ильсияр Газетдиновой состоится презентация книги о ней

КУЛЬТУРА

УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе известная актриса Башкирского театра драмы им. М. Гафури Ильсияр Газетдинова отметит свой юбилей. Вечер под названием «Я снова влюблена!» состоится 20 января. «В юбилейный вечер актриса раскроет секрет: на Большой сцене Башдрамы предстанут не сыгранные, но любимые и желанные роли актрисы», сообщили в пресс-службе театра.

Также состоится презентация книги о жизни и творчестве актрисы «Дочь Агидели».

Ильсияр Газетдинова — заслуженная артистка России, народная артистка Башкортостана и Татарстана. На родной сцене она сыграла десятки ролей: Майнурбике («Прерванная свадьба», З. Атнабаева), Салима («Красная звезда», М. Гафури), Асылбикэ, («Шауракей», М. Бурангулов), Хазина («Дети мои», А. Атнабаев), Маруся («Моя семья», Т. Давлетбердина), Асылбика («Шауракэй», М.Бурангулов), Младшая мать («Долгое-долгое детство», М. Карим), Фатима («Голубушки мои», Ф. Буляков), Минзифа («Два сновидения», М. Багаев), Айзара Ахатовна («Женская сюита», Т. Миннуллин).

Теги: юбилей,Башдрамтеатр
 
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