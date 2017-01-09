С начала 2017 года на дорогах Башкирии в ДТП погибли 20 человек и 133 получили травмы Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ С начала 2017 года на дорогах Башкирии в ДТП погибли 20 человек и 133 получили травмы Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

С начала 2017 года на дорогах Башкортостана в ДТП погибли 20 человек и 133 получили травмы. В своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов сообщил, что на сегодняшний день с 1 января было зарегистрировано 79 аварий.

«Зима в этом году выдалась снежная. Все мы, являясь участниками дорожного движения, видим и ощущаем последствия непогоды, — написал руководитель ведомства. — Нами с начала года дорожным и коммунальным службам на устранение недостатков в содержании улично-дорожной сети выдано уже более 2,5 тысяч предписаний. За их неисполнение в отношении должностных лиц составлено 156 протоколов».

В ряде аварий сопутствующими причинами стали дорожные условия. Большинство смертельных ДТП произошло из-за столкновений. «Мы анализируем каждое ДТП, и в ряде случаев они произошли вследствие выезда на встречную полосу в результате потери управления», — отметил Динар Гильмутдинов.