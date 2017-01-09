Оценки россиян относительно ситуации в стране и личной жизни достигли максимума - ВЦИОМ

УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В конце 2016 года оценки россиян относительно ситуации в личной жизни и ожидаемого будущего достигли максимальных годовых значений. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о том, чего россияне ждут в будущем.

Индекс социальных оценок личной жизни в декабре 2016 года вырос до 46 пунктов — годовой максимум. В конце 2015 года россияне оценивали жизненную ситуацию менее оптимистично: значения индекса, соответственно, 36 и 41 п. В декабре положительные ответы дали 72 процента, отрицательные — 26 процентов. Молодежь и люди с высоким, по их оценкам, достатком, настроены более позитивно, чем респонденты в возрасте 60 лет и старше, а также с плохим материальным положением.

Индекс социальных оценок ситуации в стране в конце года также заметно улучшил позиции: рост с четырех пунктов в октябре до 15 — в декабре. Декабрьский результат значительно превосходит показатель января 2016-го (-9 п.). Согласно данным последнего опроса, более половины респондентов характеризуют ситуацию скорее положительно, отрицательные ответы дал 41 процент опрошенных.

Ярко выражена и положительная динамика индекса социальных ожиданий: если в январе он был равен -64 п., то в декабре он составил уже -41 п. (максимальное значение в 2016 году). Доля тех, кто считает, что худшие времена ждут впереди, составляет 42 процента, а доля тех, кто полагает, что они уже позади — 25 процентов. По ощущениям 24 процентов опрошенных, самые большие сложности страна переживает именно сейчас.

«Непростой во многих отношениях 2016 год завершился для большинства россиян на оптимистичной ноте, что во многом было обусловлено позитивными тенденциями, наблюдавшимися прежде всего в политической сфере. Экономическая ситуация по-прежнему беспокоит людей, — считает руководитель управления мониторинговых и электоральных исследований ВЦИОМ Степан Львов. — Осень и начало зимы показали, что политическая стабильность, укрепившаяся в результате парламентских выборов, положительно повлияла на социальные ожидания. К концу года фактор политический перевесил негативное влияние фактора материального, довлевшего над нами в течение всего года. Но это еще не повод для уверенности в том, что начавшийся 2017 год выведет экономику страны на «восходящую кривую». Уровень тревог всё еще высок: почти половина населения не исключает, что самые тяжелые времена впереди».