Школьники Башкирии при подготовке к ЕГЭ по математике могут воспользоваться советами разработчиков КИМов Фото: Андрей Старостин Школьники Башкирии при подготовке к ЕГЭ по математике могут воспользоваться советами разработчиков КИМов Фото: Андрей Старостин

УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Школьники Башкортостана при подготовке к ЕГЭ по математике могут воспользоваться рекомендациями разработчиков КИМов по этому предмету. Их опубликовал Рособрнадзор. Ключевым фактором в успешной сдаче экзамена по этой дисциплине эксперты назвали качественное изучение предмета с системным подходом и ликвидацию всех пробелов в базе знаний.

В первую очередь учащимся рекомендуют определиться с выбором между профильным и базовым уровнем ЕГЭ. Для тех, кто не намерен продолжить образование по инженерным направлениям, достаточно сдать базовую математику. Этот уровень предусматривает владение навыками, достаточными для решения задач повседневного характера.

Если же математика необходима для дальнейшего обучения в вузе, то следует подавать заявку на профильный уровень. Тем, кто сомневается в своих знаниях, можно выбрать оба варианта ЕГЭ одновременно. Первым в этом случае сдается базовый экзамен, а затем профильный.

Эксперты обращают внимание на то, что наиболее распространенной ошибкой в ходе подготовки к этому экзамену является многократное прорешивание демонстрационного варианта и типовых вариантов, которое создает ложное ощущение освоения материала и завышенные ожидания от результатов экзамена.

«Полезно оценить свои знания на диагностическом тестировании, реалистично определить свои цели на экзамене и спланировать стратегию итогового повторения. Повторение следует организовывать тематически, обязательно уделяя внимание регулярным тренингам по базовым математическим навыкам (арифметические действия, поиск ошибок в выкладках, умение читать условия задачи). Ведь очень обидно, решив сложные задачи, потерять баллы на самых простых первых задачах. А это происходит каждый год у 25 процентов участников экзамена», — отметил руководитель федеральной комиссии разработчиков КИМ ЕГЭ по математике Иван Ященко.

Профильный экзамен рассчитан на будущих абитуриентов вузов, при поступлении в которые математика является профилирующей. Уровень 63-75 баллов, позволяющий поступить в практически любой массовый технический вуз, может быть достигнут выполнением задач первой части экзаменационной работы и одной-двух задач с развернутым ответом.

Решение последних задач профильного варианта ЕГЭ по математике свидетельствует о высоком уровне математической подготовки участника ЕГЭ, достаточном для успешного обучения в ведущих вузах с наиболее высокими требованиями к математической подготовке абитуриентов. Этого уровня можно достичь только серьезными занятиями математикой в школе по профильной или углубленной программе.