В России заработал федеральный регистр людей с ВИЧ

УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В России появился федеральный регистр ВИЧ-инфицированных пациентов. Он поможет получить полную информацию о количестве больных, по лечению и обеспеченности лекарствами. С началом ведения регистра, а также с переходом на централизованные закупки препаратов для терапии вируса появится возможность перейти к адресным закупкам в зависимости от потребностей каждого внесенного в регистр пациента, сообщает ТАСС.

При этом принудительного включения в регистр и ответственности за непостановку на учет не будет.

Вступили в силу и новые правила финансирования высокотехнологичной медпомощи. Теперь Фонд обязательного медицинского страхования сможет напрямую, а не через бюджет, финансировать федеральные медицинские организации за оказание ими высокотехнологичной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования.

Еще одна новелла упростит лечение за границей за счет бюджета. С 2017 года при заключении контракта с иностранной организацией госзакупка будет проводиться только у единственного поставщика без предварительного запроса предложений.