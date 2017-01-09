В Башкирии в новогодние каникулы зафиксировано восемь нарушений правил охоты Фото: Олег Яровиков В Башкирии в новогодние каникулы зафиксировано восемь нарушений правил охоты Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане в новогодние каникулы инспекторами государственного охотничьего надзора Минэкологии республики выявлено восемь нарушений в сфере охоты. Рейдовые проверки проводились во всех районах республики. Виновные оштрафованы на общую сумму в пять тысяч рублей. В Баймакском районе охотники незаконно добыли четырех косуль. В Архангельском районе погиб лось, став жертвой дорожно-транспортного происшествия.

«Выявленные нарушения заключаются в отсутствии разрешений на добычу охотничьих ресурсов, нахождении в охотничьих угодьях с расчехленным оружием в автомобиле или на снегоходе», — пояснил заместитель начальника отдела по охране и надзору за использованием объектов животного мира министерства Глеб Егоров.

Природоохранное ведомство напоминает, что сейчас на территории региона продолжается охота на пушных зверей, кабана и лося до одного года.