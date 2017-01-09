Гражданин Израиля Равиль Садыков переводит башкирские народные сказки на иврит

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УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Гражданин Израиля, наш земляк Равиль Садыков начал переводить башкирские народные сказки на иврит. Об этом он рассказал корреспонденту агентства «Башинформ» во время своего нынешнего визита в Уфу. Первым переводческим опытом стала публикация в Израиле башкирского эпоса «Урал батыр» на иврите.

«Если эпос «Урал батыр» рассчитан на читателей старшего возраста, то теперь я хочу подготовить книгу для детей пяти-семи лет, — рассказал Равиль Садыков. — Хотелось бы сделать ее яркой, иллюстрированной».

Главная цель составителя — познакомить жителей Израиля с устно-поэтическим творчеством своего народа. В новую книгу, по его словам, войдут башкирские сказки о животных в переводе на иврит. Книга будет дополнена собственными иллюстрациями составителя.

«Планирую также включить сказки, которые передавали бы характер народа. Обязательно войдет легенда о семи девушках. Девушки не захотели идти в плен, предпочли смерть рабству. Это много говорит о душе, натуре, воле, характере нашего народа», — считает Равиль Садыков.

Он отмечает, что израильский читатель очень своеобразный, выработалось много стереотипов, связанных с масс-культурой. Тем не менее переводчик рассчитывает на интерес к книгам как со стороны читателей, так и ученых-этнографов.

«Израиль очень этнически разнородная страна, единая культура там еще не откристаллизовалась. Поэтому донести до них наше литературное наследие будет непросто. Сейчас я наблюдаю за тем, как пойдут продажи «Урал батыра», это не коммерческий проект. Сказки тоже не будут коммерческим проектом», — уточнил собеседник агентства.

Равиль Садыков родился в Уфе, имеет башкирско-татарские корни, окончил школу №20. С 1992 года проживает с семьей в Иерусалиме. Пишет рассказы и статьи. В Израиле руководит тюркским объединением, принимает участие в организации событий, связанных с национальными обычаями башкир и татар. Книга «Урал батыр» на иврите вышла в крупном израильском издательстве «Цамерет Сфарим» тиражом 1,5 тысячи экземпляров. Издание также размещено в электроном варианте на интернет-ресурсах. Книгу планируется использовать в учебном процессе в уфимской еврейской школе.