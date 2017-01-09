Воспитанники мотоспорта Башкирии - победители чемпионата России

УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

Еще недавно — гонщик уфимского ЦТВС имени Г.Кадырова, — Дмитрий Колтаков стал чемпионом России по мотогонкам на льду. Произошло это в Шадринске, на стадионе "Торпедо", где родившийся и до сих пор проживающий в Кургане гонщик сделал свои первые шаги и добился первых успехов на льду.

С 2011 по 2015 года, в рядах ЦТВС-ГК и под руководством и покровительством 20-кратного чемпиона мира Николая Красникова Колтаков прошел путь до чемпиона мира. А вот выиграть золото России до сих пор не удавалось. Один раз он упустил его в дополнительном заезде на уфимском стадионе "Строитель", когда погорячился и столкнулся с Даниилом Ивановым.

На сей раз снова был дополнительный заезд — с Игорем Кононовым, стерлитамакцем, выступающим уже несколько лет за тольяттинскую "Мега-Ладу". Оба выиграли по два этапа, по два раза заняли вторые места. По трем лучшим финальным гонкам (два этапа в Тольятти, два — в Шадринске) оба набрали по 43 очка. В дополнительном заезде удача сопутствовала Колтакову. К двум серебряным и одной бронзовой медали российского чемпионата он добавил долгожданную золотую.

У Игоря же Кононова серебряная медаль ЛЧР — первая, хотя он уже несколько раз становился чемпионом страны в составе "Мега-Лады", а ранее — призером в составе "Каустика".

Бронзовую медаль уверенно завоевал действующий чемпион мира Дмитрий Хомицевич из Каменска-Уральского — 40 очков, три третьих места на этапах.

Призеры чемпионата страны будут защищать честь России и на командном чемпионате мира. А уже в следующую субботу Колтаков и Кононов примут участие в отборочном соревновании личного чемпионата мира в шведском Стрёмсунде.

К сожалению, гонщики, представляющие башкирские клубы в нынешнем сезоне, выступили в российском финале довольно скромно. Лучшего результата добился играющий тренер стерлитамакского "Каустика" Андрей Шишегов, занявший девятое место. На десятом — экс-чемпион мира, Европы и России Дмитрий Буланкин, представляющий Нефтекамск. У обоих — по 21 очку, как и у опередивших их по дополнительным показателям Даниила Иванова и Никиты Толокнова (оба — Тольятти). На 13-м месте — Алексей Иванов (Стерлитамак) — 18 очков; у него же — лучший среди башкирских спортсменов результат на этапе — шестое место. Уфимец Иван Чичков, получивший травму по вине соперника в первом же заезде финала — с тремя очками на 18-м месте.