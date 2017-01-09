В Башкирии при столкновении с фурой сгорела иномарка, есть погибший - ВИДЕО Фото: пресс-служба Госавтониспекции по РБ | Видео: группа «БашДТП», Vk



В Башкирии при столкновении с фурой сгорела иномарка, есть погибший - ВИДЕО Фото: пресс-служба Госавтониспекции по РБ

УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане при столкновении с фурой сгорела иномарка, есть погибший. ДТП со смертельным исходом произошло сегодня днем на 1297 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск, в Туймазинском районе.

На данный момент известно, что столкнулись автомобиль марки «Опель Астра» и большегруз МАЗ. После удара иномарка загорелась, её водитель скончался. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося выясняются, сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.