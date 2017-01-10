Уфимский «Толпар» уступил «Авто» в серии буллитов Фото: Дмитрий Слезин Уфимский «Толпар» уступил «Авто» в серии буллитов Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Накануне уфимский «Толпар» и «Авто» из Екатеринбурга провели второй матч в Уфе в рамках чемпионата Молодежной хоккейной лиги. На этот раз соперники обменялись шайбами в основное время — 1:1. По буллитам победа досталась гостям — 2:1.

В турнирной таблице «Авто» и «Толпар» делят 6-7 место в Восточной конференции, у каждого по 74 очка.

22 января «Толпар» примет дома «Мамонтов Югры» из Ханты-Мансийска.