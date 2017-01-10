В Москве пройдет представление «Утерянное завещание» с участием актеров Башкирского драмтеатра

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Москве пройдет театрализованное представление «Утерянное завещание» с участием башкирских актеров. Ежегодное грандиозное мероприятие запланировано 29 января в концертном зале Crocus City Hall. Посвящено оно рождению пророка Мухаммада. Организаторы события — Совет муфтиев России, Духовное управление мусульман Москвы.

На мероприятии ожидается более шести тысяч человек. Главные роли исполнят известные актеры театра и кино: заслуженный артист Республики Татарстан, лауреат Государственной премии РФ Марат Башаров, актер театра и кино Шамиль Хаматов, актриса Бибигуль Актан Суюншалина. В постановке примут участие ведущие актеры Башкирского государственного академического театра драмы им. М. Гафури, Татарского государственного академического театра им. Г. Камала, Ингушского государственного драматического театра им. И. Базоркина, Аварского музыкально-драматического театра им. Г. Цадаса, Дагестанского музыкально-драматического кумыкского театра им А. Салаватова.

«Театрализованное представление с элементами 3D погрузит зрителей в зрелищную историю. Зрители совершат путешествие во времени по следам Ибн Фадлана и Салавата Юлаева, Мухлисы Буби и Мусы Бигиева. Слоган культурно-просветительского события — «Без будущего нет прошлого», — сообщили организаторы.

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