Сагит Мифтахов — основоположник башкирской драматургии (К 110-летию со дня рождения)

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения Сагита Мифтахова — видного драматурга, талантливого журналиста и пламенного публициста.

Сагит Мифтахович Мифтахов родился 10 января 1907 года в деревне Красная Горка Уфимского уезда Уфимской губернии, ныне одноименное село Нуримановского района Башкортостана.

Впоследствии Сагит Мифтахович не раз вспоминал, как, будучи подростком, сопровождал в мечеть незрячего муллу. После окончания начальной школы Сагит Мифтахов поступил на учительские курсы в Уфе. В 1922 году, после окончания советской партийной школы в Стерлитамаке, областной партийный комитет Стерлитамака направил его в Москву для учебы в Коммунистическом университете трудящихся Востока. В 1925 году он стал членом ВКП (б).

Затем Сагит Мифтахов работал заведующим учебной частью Башкирской областной советской партийной школы 2-й ступени, являлся директором Уфимского техникума искусств. Часто публиковался в газетах, пробуя и оттачивая свое перо.

В 1930 году Сагита Мифтаховича назначили заведующим отделом культуры и пропаганды Баймакского районного комитета ВКП (б). В мае 1931 года он организовал выпуск газеты «Кызыл Баймак» и одновременно исполнял обязанности ее ответственного редактора. Вскоре многотиражка «За цветные металлы» местного медеплавильного завода, в середине 30-х годов переименованная в «Баймакский рабочий», также стала районной газетой. В тот период в районе выпускалась и многотиражная газета «Рабочий Тубинска». Во всех этих делах Сагит Мифтахов принимал самое активное участие. Он знакомился с жизнью рабочих Тубинского и Сибайского золотых приисков, участвовал в организации колхозов, собирал материалы для будущих произведений.

С 1932 года Сагит Мифтахов преподавал в Башкирском коммунистическом университете в Уфе, затем заведовал вечерним отделением университета. Некоторое время руководил сектором в тресте «Башцветметзолото». В 1934 году вступил в Союз писателей. В 1935 году он был назначен директором Башкирского академического драматического театра.

С началом Великой Отечественной войны писатель посылает телеграмму на имя наркома обороны СССР с просьбой направить его добровольцем на фронт. Он становится политруком полка, и в феврале 1942 года героически погибает на фронте.

В большую литературу Сагит Мифтахов пришел с пьесой «В стране панов», которая была поставлена в 1929 году на сцене Башкирского театра драмы. В основе этого произведения лежит идея главенствующего тогда пролетарского интернационализма.

Проблема социального разлома в стране изображена в следующей пьесе «Хакмар». Изображая победу нового над старым, Сагит Мифтахов впервые сумел увязать ее с борьбой за духовно-нравственное совершенствование людей. Юлай и Айхылу, основные герои пьесы, являются в башкирской драматургии 30-х годов новаторскими, самыми значительными образами современников. Новаторство Сагита Мифтахова было обусловлено и новой социально-классовой природой драматического конфликта. Пьеса получила широкую известность, ставилась в театрах Башкирии, Татарии, Ташкента, Самарканда, Златоуста, Нижнего Тагила, Новосибирска и других городов страны.

В основе драмы «Зимогоры» лежат реальные события, происходившие на золотых приисках братьев Рамиевых, изображена классовая борьба между наемными рабочими-сезонниками и хозяевами рудника. Затем Сагит Мифтахов создал новые пьесы, которые вошли в золотой фонд башкирской драматургии, среди них — «Дружба и любовь», «Дочь степей», называемые и драмами характеров.

Сагит Мифтахович был известен и как переводчик, который перевел на башкирский язык пьесы «Человек с ружьем» Погодина и «Ходжа Насретдин» Эльтона. В последние годы жизни он работал над созданием пьес о героях гражданской войны — «Рейд Блюхера» и «Великий шквал». К сожалению, они остались незавершенными. Велика заслуга Сагита Мифтахова и в становлении Башакадемтеатра драмы и организации Башкирского государственного театра оперы и балета.

Баймакцы не забыли Сагита Мифтахова и хорошо помнят, что именно он был основателем районной газеты, которая сейчас называется «Баймакский вестник». У входа в районный Дом печати установлена мемориальная доска в память о видном журналисте. Одна из улиц Баймака носит его имя. Утверждена районная журналистская премия имени Сагита Мифтахова.

Имя Мифтахова увековечено и в названии улицы в столице республики. Улицы его имени имеются в Красной Горке и Новокулево Нуримановского района. На доме 17/19 по улице Карла Маркса в Уфе установлена мраморная мемориальная доска с надписью: «В этом доме в 1932-1941 гг. жил башкирский писатель Сагит Мифтахов». В здании Союза писателей республики установлена доска, на которой золотом написаны имена писателей, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. Есть среди них и имя Сагита Мифтахова.