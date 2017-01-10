Начался визит официальной делегации Башкортостана во Вьетнам

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

10 января по поручению Главы Башкортостана Рустэма Хамитова начался визит официальной делегации республики в Социалистическую Республику Вьетнам.

Ее возглавляет Премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов. В составе делегации вице-премьер Ирек Мухаметдинов, министр промышленности и инновационной политики Алексей Карпухин, ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин, а также руководители 15 предприятий Башкортостана, имеющих и планирующих бизнес с вьетнамскими партнерами.

В первый день визита пройдут переговоры с заместителем премьер-министра Вьетнама, председателем Вьетнамской части Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Чинь Динь Зунгом. С российской стороны комиссию возглавляет первый заместитель председателя Правительства РФ Игорь Шувалов.

В Ханое запланированы бизнес-встречи с членами Торгово-промышленной палаты Вьетнама и поездки на ведущие фирмы, в частности, агропромышленное предприятие True Milk и нефтяную компанию Petrovietnam.

В южновьетнамской провинции Бариа-Вунгтау состоится подписание Соглашения о сотрудничестве между Правительством Башкортостана и Народным комитетом провинции Бариа-Вунгтау.

Важным стимулом для организации нынешней поездки во Вьетнам послужила состоявшаяся в октябре 2016 года в Уфе встреча Главы Башкортостана Рустэма Хамитова с официальной делегацией Вьетнама во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом СРВ в РФ Нгуен Тхань Шоном. Именно тогда был подготовлен проект Соглашения о сотрудничестве Башкортостана с провинцией Бариа-Вунгтау.

«Наши отношения с бизнесом Вьетнама требуют активизации. На сегодняшний день товарооборот очень небольшой. Всего лишь на 15 млн долларов идёт поставка продукции во Вьетнам. А из Вьетнама мы практически ничего не получаем и не покупаем, — отметил Рустэм Хамитов. — Надо увеличивать объёмы поставок. Потенциал для этого есть. Нам нужны совместные производства, инвестиции».

На 19-м заседании Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству приоритетной задачей названо развитие сотрудничества между регионами России и Вьетнама.

«R2R» — «регион с регионом» — этот формат выстраивания горизонтальной интеграции между регионами государств был предложен Рустэмом Хамитовым в 2014 году на Деловом форуме стран БРИКС в городе Форталеза (Бразилия).