Видные деятели науки Башкортостана: Заки Алибаев (К 50-летию ученого-филолога)

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Владимр Романов/.

Сегодня свой большой юбилей — пятидесятилетие — отмечает Заки Алибаев — известный филолог и литературный критик, журналист, представитель высшей школы Башкортостана. Несмотря на относительную молодость, его хорошо знают в научных кругах республики и России.

Заки Арсланович Алибаев родился 10 января 1967 года в деревне Зуяково Белорецкого района Башкирской АССР, в многодетной семье сельских тружеников.

Глава семейства, Арслан Алибаев, всю жизнь трудился в лесном хозяйстве, хорошо разбирался во всех тонкостях профессии, досконально знал и вел учетное дело. Мать, Разия-апа, была матерью-героиней, воспитала десятерых детей, славилась редким знанием устного народного творчества, рассказывала наизусть множество башкирских сказок и преданий. К сожалению, их обоих уже нет в живых.

Предки Заки Алибаева всегда были образованными людьми. Еще в 1896 году его дед по матери Мухаммет Мигранов организовал в Зуяково первое медресе и сам преподавал в нем. Известной личностью была его бабушка Загира со стороны отца, которая в свое время окончила знаменитое Утяковское медресе.

Неописуема живописная природа этих мест. Зуяково просторно раскинулась на берегах стремительного Инзера там, где река с шумом пробивается через крутые отроги горного хребта Зильмердак.

В детстве Заки вместе с соседскими босоногими мальчишками целыми днями проводил на Инзере, купался и ловил быстрых хариусов. Но одновременно с самых малых лет Заки был помощником взрослых по хозяйству, выполнял все домашние дела. Навсегда остались в его памяти летние сенокосы, когда все семейство выезжало на дальние угодья. Пьянящий запах свежескошенной травы, просторные луга с красками летнего разнотравья, радостный коллективный труд — всё это составляет лучшие воспоминания детства.

Учился Заки в Зуяковской средней школе. Учеба давалась ему легко. Ответственности мальчику добавлял и тот факт, что директором школы работал его старший брат Касим Арсланович, ставший известным педагогом, заслуженным учителем Республики Башкортостан и России.

Любимым предметом Заки Алибаева в школьные годы были башкирский язык и литература. Он всегда тепло вспоминает учителя Рамазана Гайнетдинова, который привил любовь не только к этим дисциплинам, но и немецкому языку. Очень быстро Заки по нескольку раз перечитал все книги, какие только были в библиотеке, успевал читать все поступающие газеты и журналы, с нетерпением ждал поступления новых книжных новинок. С некоторого времени самым лучшим подарком для него стала хорошая книга.

Уже в старших классах Заки Арсланов начал публиковаться в районной газете, затем его заметки о школьной жизни начали встречаться и на страницах республиканских газет. В Зуяковскую школу часто приезжали башкирские писатели и поэты. Заки не пропускал ни одной такой встречи, всегда старался задать интересующий его вопрос. Возможно, именно тогда у него появилось подсознательное желание выучиться и стать похожим на них. Еще задолго до окончания средней школы он начал настраиваться на поступление в высшее учебное заведение.

После успешного окончания Зуяковской школы в 1984 году Заки Арсланов приехал в Уфу и поступил на филологический факультет Башкирского государственного университета. Жизнь в столичном городе позитивно повлияла на молодого человека. Появилась возможность увидеть новый спектакль, не только приобрести книжную новинку, но и познакомиться с автором книги. В институтские годы у Заки Алибаева проявилась склонность к науке. Теперь он не просто прочитывал роман или повесть башкирского прозаика, но обязательно делал письменные заметки и выводы.

Большое влияние на становление личности Заки Алибаева оказала целая плеяда выдающихся педагогов, которые в те годы работали в университете — Роберт Баимов, Нагим Ишбулатов, Галей Саитбатталов, Эрнст Ишбердин, Абдрахман Галлямов. Все они были высокими личностями, истинными профессионалами своего дела, большими патриотами Башкортостана и башкирского народа.

После успешного окончания учебы Заки Алибаев продолжил свою деятельность в университете. Учился в аспирантуре, где исследовал интересную тему — природу конфликта в башкирских романах.

Этот период его учебы совпал по времени с разрушением Советского Союза и ликвидацией партийной литературы, базирующейся на основе принципов так называемого социалистического реализма. Конфликты в романистике коммунистического периода имели несколько однобокий характер (как правило, это борьба молодого коммуниста или руководителя со старыми и отжившими методами руководства). Природа конфликта в романах деидеологизированного периода развития общества предполагает его переход в социальную сферу, что автоматически вызывает многотемье и многожанровость. В этих условиях значительно бОльшую роль играет личный талант писателя, его умение обобщить тенденции и выразить конфликт интересов. Все эти наблюдения молодой ученый отразил в своих научных работах.

В 1996 году Заки Арсланов блестяще защитил диссертацию и стал кандидатом филологических наук. Работал ассистентом, старшим преподавателем и доцентом. С 2009 года он продолжает активную научно-педагогическую деятельность в качестве доцента кафедры башкирской литературы и культуры факультета башкирской филологии БГПУ им. М. Акмуллы. Снискал известность как литературовед и критик, специалист в области теории литературы.

Заки Алибаев является автором более пятидесяти научных и учебно-методических трудов. Его литературоведческие и критические статьи часто публикуются в журналах «Ватандаш», «Агидель», «Учитель Башкортостана», республиканских газетах. Только в последние годы увидели свет серьезные научные материалы о творчестве Роберта Баимова, Мираса Идельбаева, Зайнаб Биишевой, Джалиля Киекбаева, Кирея Мэргэна и других писателей. Заки Алибаев не ограничивается исследованием только прозы, в его творческом багаже — статьи с глубоким анализом творчества выдающихся поэтов Мустая Карима, Маулита Ямалетдинова, Рами Гарипова и Акмуллы. Ныне он трудится над серьезной работой, посвященной исследованию поэтики в башкирском романе.

Молодой ученый более 20 лет является активным участником научно-практических конференций самого разного уровня. Он выступал с докладами на форумах в Уфе, Якутске, Астане и Нигде (Турция). Его статьи публиковались в научных изданиях Ашхабада, Стамбула, Горно-Алтайска, Кызыла, Уральска, Тамбова и других городов. В последние годы он занимается разработкой очень интересной и перспективной темы — исследованием влияния эпических традиций на современную башкирскую прозу, концепции героя в древних башкирских эпосах, истоков башкирского романа в эпосе «Урал-батыр».

Заки Арсланович ведет активную общественную деятельность. Часто встречается с молодежью и школьниками. Его хорошо знают в городах и районах Башкортостана. В 2015 году, в Год литературы, он стал лауреатом журнала «Учитель Башкортостана». Является членом жюри республиканского литературного конкурса им. Рашита Назарова. Студенты — воспитанники Заки Алибаева — неоднократно становились победителями всероссийской студенческой олимпиады по языкам и литературам народов России. Входит в Союз писателей. Не случайно, что коллеги по перу в ноябре 2016 года избрали его исполняющим обязанности председателя правления Союза писателей республики.

За большие заслуги в области литературы и науки Заки Алибаев удостоен почетного звания «Заслуженный работник образования Республики Башкортостан». Он является отличником образования РБ.