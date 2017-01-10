«Неделя Звезд Хоккея-2017» в Уфе: последний отсчет

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Уфе впервые стартует «Неделя Звезд Хоккея», с 15 по 22 января в новом формате, объединяющем главные шоу сезона трех лиг — Континентальной, Молодежной и Женской. Она даст новый импульс в развитии детского и адаптивного спорта в Башкортостане.

Уже 13 января Уфа встретит гостей, которые будут приезжать постепенно. Первыми выйдут на праздничный лед самые юные — участники турнира «Золотая шайба-2017» имени Анатолия Тарасова (2002 -2003 г.р.).

До первого события хоккейной трилогии — «Кубка Вызова МХЛ», который состоится 15 января (11.00 мск), запланированы мастер-класс Владимира Юрзинова и интервью с участниками популярного сериала «Молодежка».

После звездного матча МХЛ 16 января пройдут игры Детской хоккейной лиги РБ, Уфимской хоккейной лиги и продолжится «Золотая шайба».

С 17 по 19 января впервые в Уфе пройдет Международный Кубок континента по следж-хоккею с участием команд из России, Италии, Китая и Чехии. Башкирские следж-хоккеисты впервые примут участие в подобном турнире.

19 января в Уфе состоится первый в истории «Матч Звезд Женской хоккейной лиги» (17.00 мск), в котором в формате «Запад» против «Востока» примут участие по 17 наиболее ярких хоккеисток ЖХЛ. Денис Афиногенов, воспитанник башкирского хоккея и главный тренер уфимской «Агидели», будет возглавлять сборную Востока, в которой большое представительство игроков «Агидели».

21 января в 13.00 (мск) начнется «Мастер-шоу», а 22 января главное событие «Недели» — «Матч Звезд КХЛ», начало его в 14.00 мск.