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УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Для уфимского «Хатико» нашлись новые хозяева. Пса, которому всем городом искали пристанище, приютила семья из деревни Сергеевка Уфимского района. Собака на протяжении нескольких лет бродила возле одного из корпусов Нефтяного университета на улице Космонавтов. Студенты УГНТУ встречали его и зимой, и летом, считая, что он ждет здесь своего хозяина. Неравнодушная молодежь, обеспокоенная судьбой преданного животного в холодные зимние дни, решила найти ему теплое жилище и нового владельца. В соцсети было размещено трогательное видео ждущего пса, собравшее более 70 тысяч просмотров. Кроме уфимцев желание приютить собаку изъявляли жители Москвы, Казани и Новосибирска. В течение трех недель собака жила у одного из волонтеров группы по оказанию помощи бездомным животным. 3 января собаку забрали новые хозяева.

«Я приезжаю к ней раз в неделю, смотрю, как она там. И, слава Богу, теперь она в порядке», — рассказала агентству волонтер Юлия. Зоозащитники благодарят всех откликнувшихся и обещают продолжить эстафету добра по оказанию помощи бездомным собакам.