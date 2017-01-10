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10 января Вторник

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Житель Башкирии похитил у пенсионерки две банки с медом и спрятал их в сугробе

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Житель Башкирии похитил у пенсионерки две банки с медом и спрятал их в сугробе Фото: Андрей Старостин

Житель Башкирии похитил у пенсионерки две банки с медом и спрятал их в сугробе Фото: Андрей Старостин

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Житель Башкортостана похитил у пенсионерки две банки с медом и спрятал их в сугробе. 66-летняя жительница села Мариинский Стерлитамакского района услышала в своем дворе шум. Не испугавшись, она вышла из дома и громко спросила, кто там находится. Видимо, от неожиданности незнакомец произнес свое имя. Хозяйка увидела убегающего мужчину. Она заметила, что налетчик прихватил с собой две банки с медом. Женщина позвонила в полицию.

По горячим следам «сладкоежку» задержала оперативная группа. К тому моменту он уже успел закопать банки в снег и при задержании делал вид, что не понимает, в чем его обвиняют. Вором оказался подвыпивший односельчанин потерпевшей. Он признал свою вину и рассказал, что спрятал похищенное в сугробе. Стражи порядка изъяли емкости. В ближайшее время их вернут законной владелице.

Местный житель и раньше имел проблемы с законом. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Теги: грабеж
 
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