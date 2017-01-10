В Башкирии выяснили, что снижает тягу к работе Фото: Олег Яровиков В Башкирии выяснили, что снижает тягу к работе Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter опросил жителей Башкортостана, выяснив, что сильнее всего снижает желание работать.

«В ходе проведенного исследования выяснилось, что снижению мотивации больше всего способствует несогласованность работы между подразделениями. Этот фактор отметили 51 процент участников опроса, — рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Ольга Гибадуллина. — Почти половина, или 48 процентов говорят, что у них опускаются руки из-за низкой зарплаты. У каждого четвертого снижается тяга к работе из-за неиспользования их потенциала компанией. 36 процентов респондентов пожаловались, что их руководитель сам снижает желание сотрудника работать. Среди опрошенных были и те, кого демотивирует «отсутствие похвалы/поощрений за хорошую работу», «затрудненный доступ к необходимой информации», «отсутствие социального пакета», «плохие условия труда» и «конкуренция между подразделениями/сотрудниками компании». И лишь восемь процентов респондентов указали, что их мотивации к работе ничего не мешает.

В числе других факторов, отвлекающих от работы в течение дня, 45 процентов опрошенных отметили внезапно возникающие вопросы и проблемы, требующие срочного решения.

Кроме того, отвлекающим фактором оказался шум от коллег — неформальные разговоры и болтовня (21 процент). При этом от работы способны отвлечь не только личные проблемы (шесть процентов), но и социальные сети (пять процентов) и погода за окном (три процента). 20 процентов отметили, что их от работы ничего не отвлекает.

Больше половины респондентов согласились с тем, что отвлекаться от работы иногда полезно. Почти половина, или 49 процентов согласились с тем, что лучше работали бы в уединенной атмосфере — в отдельном кабинете, без коллег. А вот работать продуктивно совсем без коллег смогли бы только 22 процента участников опроса.

Опрос проводился среди 2418 сотрудников компаний.