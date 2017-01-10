В Башкирии театральные актеры выйдут на лед в маскарадных костюмах и с флагами

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкирии актеры выйдут на лед в маскарадных костюмах и с флагами театра. Необычную акцию придумали в Салаватском башкирском драматическом театре. 13 января в честь наступления старого Нового года актеры возьмут коньки и отправятся на каток «Льдинка» напротив музыкального колледжа.

Организаторы акции предлагают присоединиться к ней желающим горожанам. Маскарадная атрибутика обязательна. Начало в 13 часов.

«Вы можете быть и пассивным участником, развевая флаг театра или запечатлевая активистов на фото и видео, — сообщили организаторы. — Отбросьте свои дела и выделите один час для непредвиденного заряда бодрости».

Вечером в театре покажут комедию по пьесе Мудариса Багаева «Ҡартайғанда тыртайған» — «Бес в ребро». Режиссер спектакля — заслуженный артист России, народный артист Башкортостана, лауреат Государственной премии имени С. Юлаева Олег Ханов, художник — заслуженный деятель искусств РБ, лауреат театральной премии «Золотая маска» Альберт Нестеров. В ролях — народная артистка РБ Гульчачак Шарипова, заслуженные артисты РБ Якуп Шарипов, Фатих Кульсарин, Гульфира Сафиуллина. Начало в 19.00.