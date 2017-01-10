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10 января Вторник

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Житель Башкирии зарезал знакомого во время застолья

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Житель Башкортостана зарезал знакомого во время застолья. В полицию 9 января поступило сообщение о том, что в одной из квартир поселка Кандры Туймазинского района было найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя по подозрению в совершении убийства.

По версии следствия, вечером подозреваемый пришел в гости к 59-летнему односельчанину. В ходе распития алкоголя собутыльник набросился на хозяина квартиры с ножом и нанес ему множественные ранения. От полученных повреждений тот скончался на месте.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов убийства. По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы и допрошен ряд очевидцев. Подозреваемый задержан. Он подтвердил свою причастность к совершению преступления и дал подробные признательные показания. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по РБ.

Теги: убийство,СКР по РБ
 
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