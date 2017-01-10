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10 января Вторник

Уфа   °

В Уфе издана книга об истории башкир Южного Урала

ОБЩЕСТВО

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

В Уфе вышел в свет том монографии истории башкирских родов, проживающих на Южном Урале. В книге рассказывается о родах Сальют, Терсяк, Сынрян, Бикатин, Сырзы, Шуран.

Как сообщил пресс-секретарь Постоянного представительства республики в Челябинской области, издание вышло под редакцией известных башкирских историков, сотрудников Института гуманитарных исследований Башкортостана — директора автономной некоммерческой организации «Шежере», руководителя проекта «История башкирских деревень» Салавата Хамидуллина и кандидата философских наук Рафиля Асылгужина.

В монографии рассматриваются этническая история и вопрос расселения башкирских родов, проживающих на Южном Урале, содержатся таблицы и карты населенных пунктов, сведения сельскохозяйственной переписи России 1917 года. Основательно представлены фольклорный материал, собранный во время экспедиции, а также фотоснимки современных башкир с целью фиксации их антропологических типов.

Авторы книги отправят партию нового издания в Постоянное Представительство Башкортостана в Челябинской области. Постпредство будет распределять книги по библиотекам, школам и национальным общественным организациям Южного Урала.

Теги: история башкирских родов
 
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