Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.89 ↓

EUR 63.11 ↑

10 января Вторник

Уфа   °

В проекте «Сто имен Башкортостана» лидирует поэт Рами Гарипов

КУЛЬТУРА

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В проекте «Сто имен Башкортостана» лидирует народный поэт республики Рами Гарипов. За него проголосовали 428 человек. Об этом сообщили организаторы акции — телеканал БСТ.

Другими лидерами интернет-голосования телевизионного конкурса стали выдающийся тюрколог, общественно-политический деятель Ахмет-Заки Валиди, за которого зрители отдали 314 голосов, известный писатель и общественный деятель Динис Буляков (323 голоса).

Масштабный проект «Сто имен Башкортостана» направлен на выбор значимых персоналий, чьи жизнь и творчество связаны с историей становления и развития республики. Специальная комиссия, в состав которой входят ученые, писатели, артисты, спортсмены и общественники, отобрала 150 кандидатов. Список имен представлен на сайте tv-rb.ru. Проголосовать можно прямо сейчас.

Теги: БСТ
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть