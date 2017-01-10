Ветераны башкирского хоккея в составе любительской сборной России приняли участие в турнире на кубок Президента Беларуси Фото: www.belta.by





















Ветераны башкирского хоккея в составе любительской сборной России приняли участие в турнире на кубок Президента Беларуси Фото: www.belta.by

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

С 4 по 7 января 2017 года в Минске в тринадцатый раз прошел традиционный Рождественский турнир по хоккею на Кубок Президента Белоруссии, который считается неофициальным чемпионатом мира среди любителей.

За главный трофей бились восемь команд — России, Белоруссии, Германии, Швейцарии, Объединенных Арабских Эмиратов, Балкан, Словакии, Финляндии.

Костяк российской сборной под руководством тренера Ильвира Нуриахметова составили 12 игроков из Уфы, среди них пять ветеранов клуба «Салават Юлаев» (Сергей Кикин, Сергей Комаров, Андрей Кузнецов, Владислав Озолин, Дмитрий Холепа), а также шесть пермяков и двое минчан — Леонид Фатиков и Александр Алексеев — оба бывшие воспитанники башкирского хоккея.

В первом матче, проходившем в спорткомплексе «Чижовка Арена», россияне уступили сборной Словакии, следующий поединок с финнами завершился вничью 4:4 и со счетом 6:0 была разбита сборная Германии. В общем зачете сборная России завоевала пятое место.

Победителем рождественского турнира в десятый раз стала сборная команда Беларуси во главе с ее капитаном — президентом страны Александром Лукашенко. В финале хозяева льда обыграли финскую сборную со счетом 7:3.

Башкортостан в составе сборной России представляли — Игорь Костюков (капитан команды), Сергей Кикин, Олег Брындин, Сергей Комаров, Андрей Кузнецов, Владислав Озолин, Дмитрий Холепа, Станислав Хлебников, Дмитрий Ядрышников, Ринат Азизов, Дмитрий Григоренко, Роман Пономарев.