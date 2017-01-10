«Салават Юлаев» попробует одолеть московский «Спартак» Фото: Дмитрий Слезин
«Салават Юлаев» попробует одолеть московский «Спартак»
«Салават Юлаев» попробует одолеть московский «Спартак» Фото: Дмитрий Слезин
УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
10 января «Салават Юлаев» проведет свой первый домашний матч 2017 года в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Соперником уфимцев станет московский «Спартак».
В первом матче сезона в Москве «Салават» победил в овертайме благодаря точному броску Захара Арзамасцева.
«Салават Юлаев» начал этот год поражениями в Нижнекамске и Тольятти и победой в овертайме в Казани над «Ак Барсом».
Пока уфимская команда сохраняет пятую позицию на Востоке.
Начало сегодняшней встречи на «Уфа-Арене» в 19 часов.