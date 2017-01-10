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10 января Вторник

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«Салават Юлаев» попробует одолеть московский «Спартак»

СПОРТ

«Салават Юлаев» попробует одолеть московский «Спартак» Фото: Дмитрий Слезин

«Салават Юлаев» попробует одолеть московский «Спартак» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

10 января «Салават Юлаев» проведет свой первый домашний матч 2017 года в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Соперником уфимцев станет московский «Спартак».

В первом матче сезона в Москве «Салават» победил в овертайме благодаря точному броску Захара Арзамасцева.

«Салават Юлаев» начал этот год поражениями в Нижнекамске и Тольятти и победой в овертайме в Казани над «Ак Барсом».

Пока уфимская команда сохраняет пятую позицию на Востоке.

Начало сегодняшней встречи на «Уфа-Арене» в 19 часов.

Теги: хоккей,КХЛ
 
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