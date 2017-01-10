В Башкирии вандалы повредили ледяную копию памятника Салавату ЮлаевуФото: «Учалинская газета», Vk
В Башкирии вандалы повредили ледяную копию памятника Салавату Юлаеву
В Башкирии вандалы повредили ледяную копию памятника Салавату ЮлаевуФото: «Учалинская газета», Vk
УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Башкортостане вандалы испортили ледяную копию памятника Салавату Юлаеву. Инцидент произошел на центральной площади города Учалы. Фотографии поврежденной фигуры опубликованы в группе «Учалинская газета» «ВКонтакте». Как рассказала агентству «Башинформ» местная жительница, скульптуру, сделанную изо льда, установили накануне Нового года.
Собеседница агентства отметила, что случаи вандализма по отношению к ледяным фигурам — не редкость в Учалах.
В отделе городского хозяйства местного муниципалитета сообщили, что данная композиция победила в ежегодном городском конкурсе «Волшебный лед». Ее сделал местный скульптор Ринат Шакиров, занявший первое место в творческом соревновании. Установили ледяную фигуру 25 декабря прошлого года, а вандалы испортили ее в новогодние праздники. Установить, кто это сделал, не представляется возможным, если только правонарушители сами не явятся с повинной. Камер видеонаблюдения в данном месте не установлено.