В Башкирии общественники организуют «Правовой десант» для осужденных Фото: Общественная палата РБ
В Башкирии общественники организуют «Правовой десант» для осужденных
В Башкирии общественники организуют «Правовой десант» для осужденных Фото: Общественная палата РБ
УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.
В Башкортостане организуется День правовой помощи осужденным гражданам, отбывающим наказание в исправительных учреждениях. Акцию «Правовой десант» 11 января проведет Общественная палата республики. Встреча пройдет в виде живого общения непосредственно в исправительных учреждениях.
Как сообщили в Общественной палате РБ, специалистами ведомств и учреждений республики будет оказана консультативно-правовая помощь осужденным в решении их проблем, связанных с социальным обеспечением, трудоустройством, начислением пенсии, предоставлением компенсаций и льгот за вредные условия труда. Также осужденные смогут узнать о правилах получения инвалидности, удостоверений ветерана боевых действий, военных билетов. Большой интерес вызывают вопросы, связанные с порядком пересмотра приговоров, изменения условий отбывания наказания на более легкие.