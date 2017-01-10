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10 января Вторник

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В Башкирии общественники организуют «Правовой десант» для осужденных

ОБЩЕСТВО

В Башкирии общественники организуют «Правовой десант» для осужденных Фото: Общественная палата РБ

В Башкирии общественники организуют «Правовой десант» для осужденных Фото: Общественная палата РБ

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

В Башкортостане организуется День правовой помощи осужденным гражданам, отбывающим наказание в исправительных учреждениях. Акцию «Правовой десант» 11 января проведет Общественная палата республики. Встреча пройдет в виде живого общения непосредственно в исправительных учреждениях.

Как сообщили в Общественной палате РБ, специалистами ведомств и учреждений республики будет оказана консультативно-правовая помощь осужденным в решении их проблем, связанных с социальным обеспечением, трудоустройством, начислением пенсии, предоставлением компенсаций и льгот за вредные условия труда. Также осужденные смогут узнать о правилах получения инвалидности, удостоверений ветерана боевых действий, военных билетов. Большой интерес вызывают вопросы, связанные с порядком пересмотра приговоров, изменения условий отбывания наказания на более легкие.

Теги: правовая помощь,УФСИН по РБ
 
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