Жители Башкирии дали оценку качеству обслуживания в отделах ЗАГС Фото: автор Жители Башкирии дали оценку качеству обслуживания в отделах ЗАГС Фото: автор

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане начальники отделов ЗАГС Госкомитета республики по делам юстиции провели опрос населения о качестве предоставляемых государственных услуг. В соцопросе приняли участие около полутора тысяч человек, сообщает пресс-служба комитета.

Выяснилось, что уровень удовлетворенности качеством и доступностью госуслуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния составляет 96 процентов. Опрошенные считают, что информация на стендах и иных демонстрационных системах органа ЗАГС представлена доступно и в полном объеме. Большая часть граждан довольна комфортностью мест для ожидания и приема посетителей. Большинство участников опроса называют сотрудников органов ЗАГС вежливыми и доброжелательными. Уровень предоставления услуг, оказываемых специалистами органа ЗАГС, оценивается как достаточно высокий (87,8 процента опрошенных). Для улучшения качества обслуживания граждане предлагают установить в отделах ЗАГС терминалы для оплаты государственной пошлины, кондиционеры, а также кулеры для воды.