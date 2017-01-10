Александр Низелик будет помогать Семаку в ФК «Уфа» Фото: ФК «Уфа» Александр Низелик будет помогать Семаку в ФК «Уфа» Фото: ФК «Уфа»

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Александр Низелик вошел в тренерский штаб Сергея Семака на должность помощника главного тренера, сообщает пресс-служба ФК «Уфа». Контракт со специалистом подписан на полтора года.

Александр Низелик родился 24 мая 1985 года в Смоленске. Окончил филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета и Университет Лиссабона. Владеет английским, итальянским и португальским языками.

В 2010 году работал в Питере в тренерском штабе Лучано Спаллетти в качестве тренера-переводчика, с 2012 по 2014 год помогал Фабио Капелло в сборной России, а в 2014-м стал тренером академии «Зенита».

В прошлом году 31-летний специалист вместе с «Зенитом» (U-16) выиграл бронзовые медали городского первенства, Кубок Санкт-Петербурга и занял второе место в первенстве России среди детско-юношеских футбольных школ.