Парламентарии Башкирии и Саксонии восстанавливают сотрудничество

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачёв пригласил в республику парламентариев из Германии. Предложения посетить республику с официальным визитом направлены Президенту Ландтага (парламента) Свободного государства Саксония (ФРГ) Маттиасу Ресслеру и Президенту Парламентского форума Центральной и Восточной Европы Себастьяну Гемкову.

Как сообщили в пресс-службе республиканского парламента, в силу ряда причин некогда тесное сотрудничество между Башкортостаном и Саксонией оказалось замороженными практически на десять лет. Работа по возобновлению отношений велась в прошлом году.

«Предварительно согласовано время посещения Башкортостана парламентской делегацией Свободного государства Саксония. Предполагается, что это будет июнь. Практически это первая парламентская делегация из Германии, посещающая за последние годы регионы России. Идет тщательная проработка всех деталей предстоящих встреч. Программа будет включать как официальные переговоры, так и посещение объектов промышленности, сельского хозяйства, образовательных учреждений, культуры и спорта. Также мы хотим показать гостям национальный праздник Сабантуй», — рассказал Константин Толкачёв.