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10 января Вторник

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Уфа днем встала в восьмибалльных пробках

ОБЩЕСТВО

Уфа днем встала в восьмибалльных пробках

Фото: скриншот «Яндекс. Пробки»

Уфа днем встала в восьмибалльных пробках

Фото: скриншот «Яндекс. Пробки»

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Уфа днем встала в восьмибалльных пробках. Столицу республики во второй день после праздников, 10 января, сковали заторы. Движение в городе ограничено из-за многочисленных аварий и нечищенных дорог, из-за чего проезжая часть сократилась как минимум на одну полосу.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», заторы на дорогах оцениваются в восемь баллов (актуально на 15.50). В отдельных районах Уфы скорость транспорта не превышала трех-пяти километров в час. Пробки наблюдаются на улицах Революционной, Р. Зорге, Менделеева, Большой Гражданской, Бабушкина, Бессонова, Николая Дмитриева, Седова, Огарёва, 50 лет СССР, бульварах Хадии Давлетшиной и Ибрагимова, на Уфимском шоссе и Бирском тракте.

Как сообщалось ранее, первый рабочий день после праздников уфимцы встретили в девятибалльных пробках, а вечером добирались до дома по 10-балльным заторам.

Теги: пробки,ДТП,снег
 
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