Уральские ученые предложили школьникам Башкирии начать выращивать дома из семян Фото: Depositphotos.com Уральские ученые предложили школьникам Башкирии начать выращивать дома из семян Фото: Depositphotos.com

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Уральские ученые предложили школьникам Башкортостана открыть и протестировать новую технологию — начать выращивать дома из семян. Школьники приняли участие в обсуждении технологий ближайшего будущего. В список открытий вошли автомобили без водителей, роботы, напечатанные на принтере, и даже дома, которые будут выращивать из семян.

«Нашей задачей было создать список технологий, разработка которых ведется уже сейчас или может начаться в ближайшее время. По возвращении домой ребятам будет над чем подумать. Возможно, они приступят к работе по созданию того, чем мы будем пользоваться в будущем. Поэтому я не удивлюсь, если к 2030 году в Башкортостане появятся выращенные, а не построенные дома», — рассказал один из организаторов встречи, которая состоялась в Екатеринбурге в рамках проекта «Тест-драйв в Уральском федеральном».

По словам авторов проекта, «интеллектуальная» техника — это недалекое будущее. И если сейчас не замотивировать детей на то, чтобы становиться разработчиками, учеными, идти работать на производство и в лаборатории, то всё это России придется закупать в других странах.

В ходе мероприятия учащимся продемонстрировали промышленного робота, танцующего хип-хоп, и печать на 3D-принтерах.

«Раньше люди не верили, что на принтерах можно будет печатать предметы. Сейчас 3D-технологии активно используются в медицине, косметологии и в скором времени будут популярны в пищевой промышленности. Мы привлекаем к работе в лабораториях студентов. Учитывая, что для совместной работы не обязательно быть в лабораториях, мы продолжим сотрудничать с заинтересованными школьниками из Башкортостана в режиме онлайн», — отмечают организаторы проекта.