Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.89 ↓

EUR 63.11 ↑

10 января Вторник

Уфа   °

В Башкирии единороссы поддержат 41 Дом культуры на 46 млн рублей

КУЛЬТУРА

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане прошли первые общественные слушания по новым партийным проектам «Театры малых городов» и «Местный дом культуры». На инициативу «Местный дом культуры» из федерального бюджета направлено 46 млн рублей, сообщили в региональном отделении партии. Республика оказалась на третьем месте по величине субсидии среди регионов России. Данный проект единороссы разработали в 2016 году, а в новом году ему дан старт.

«Проект будет функционировать на протяжении трех лет, — сообщила координатор проекта, депутат Госсобрания РБ Эльвира Аиткулова. — На сегодняшний день мы получили 41 заявку от муниципалитетов по развитию материально-технической базы. В итоге было выбрано 34 объекта, которые попадают в нашу программу в 2017 году. Все они получат от 400 тысяч до 2 млн рублей. Жаль, что 10 районов республики вообще не приняли участие в конкурсном отборе, ведь попасть в проект можно только с помощью заявки».

В слушаниях приняли участие члены Экспертного совета по культуре при комитете Госсобрания РБ по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.

«Приятно, что год начался именно с такой партийной инициативы, — отметила министр культуры республики Амина Шафикова. — Наши муниципалитеты будут иметь возможность привести в порядок Дома культуры. Ведь в сельских поселениях — это центры общественной жизни и поддерживать их крайне важно».

Теги: Единая Россия,партпроекты
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть