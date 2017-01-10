В Башкирии единороссы поддержат 41 Дом культуры на 46 млн рублей

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане прошли первые общественные слушания по новым партийным проектам «Театры малых городов» и «Местный дом культуры». На инициативу «Местный дом культуры» из федерального бюджета направлено 46 млн рублей, сообщили в региональном отделении партии. Республика оказалась на третьем месте по величине субсидии среди регионов России. Данный проект единороссы разработали в 2016 году, а в новом году ему дан старт.

«Проект будет функционировать на протяжении трех лет, — сообщила координатор проекта, депутат Госсобрания РБ Эльвира Аиткулова. — На сегодняшний день мы получили 41 заявку от муниципалитетов по развитию материально-технической базы. В итоге было выбрано 34 объекта, которые попадают в нашу программу в 2017 году. Все они получат от 400 тысяч до 2 млн рублей. Жаль, что 10 районов республики вообще не приняли участие в конкурсном отборе, ведь попасть в проект можно только с помощью заявки».

В слушаниях приняли участие члены Экспертного совета по культуре при комитете Госсобрания РБ по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.

«Приятно, что год начался именно с такой партийной инициативы, — отметила министр культуры республики Амина Шафикова. — Наши муниципалитеты будут иметь возможность привести в порядок Дома культуры. Ведь в сельских поселениях — это центры общественной жизни и поддерживать их крайне важно».