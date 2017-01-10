Депутаты Башкирии предлагают во время капремонта домов утеплять чердак Фото: Олег Яровиков Депутаты Башкирии предлагают во время капремонта домов утеплять чердак Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

Депутаты Госсобрания Башкортостана предлагают расширить перечень работ по капремонту общего имущества в многоквартирных домах. Соответствующий законопроект был рассмотрен во вторник, 10 января, на заседании Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

Документом предлагается дополнить перечень работами по утеплению чердачного перекрытия. Необходимость выполнения данных работ обусловлена Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, ведомственными строительными нормами. При капитальном ремонте многоквартирных домов следует производить комплексное устранение неисправностей всех изношенных элементов здания и оборудования, смену, восстановление или замену их на более долговечные и экономичные, улучшение эксплуатационных показателей жилищного фонда. Работы финансируются за счет государственной поддержки республики в рамках реализации региональной программы по капремонту.

В рамках заседания была продолжена работа над проектом, предполагающим внесение изменений в Закон республики о порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, а также возврата владельцу, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.