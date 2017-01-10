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10 января Вторник

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В уфимском ЦСИ «Облака» пройдет фестиваль короткометражного кино «FilmFest Club»

КУЛЬТУРА

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В уфимском Центре современного искусства «Облака» пройдет фестиваль короткометражного кино «FilmFest Club». Программа будет продемонстрирована 14 января, начало в 18.00. На показе состоится встреча с уфимским режиссером Тансулпан Буракаевой.

В этот вечер зрители увидят фильмы «Вкус» (режиссер Екатерина Краснер), «Эля, открой!» (Мария Вихрова), «Бора-Бора» (Ольга Бойко) и «Два соседа» (Тансулпан Буракаева). Вход свободный.

«FilmFest Club» — российский проект, направленный на продвижение современного отечественного кинематографа, и с осени 2016 года ЦСИ «Облака» поддерживает это начинание.

Теги: короткометражные фильмы,ЦСИ Облака
 
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