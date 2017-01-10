В Уфе «Служба спасения 112» подвела итоги новогодних каникул Фото: служба 112 г. Уфы В Уфе «Служба спасения 112» подвела итоги новогодних каникул Фото: служба 112 г. Уфы

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе «Служба спасения 112» подвела итоги новогодних каникул. Как сообщили в службе, в период праздников крупных аварий не зафиксировано. С 31 декабря по 8 января произошло 17 аварийных отключений электричества — на 17 меньше прошлогодних. В 2016-м в основном это происходило по причине перегрузки сетей при низких температурах, как правило, в частном секторе. За год ресурсоснабжающее предприятие «Башкирэнерго» заменило оборудование и перераспределило нагрузку, что позволило почти в три раза сократить количество аварийных ситуаций.

Также зарегистрировано меньше пожаров, ДТП, случаев получения травм на ледовых городках. В городе было 15 новогодних возгораний против 21 в 2016-м, ДТП — 27, без погибших.

В каникулы нагрузка на экстренные службы существенно увеличивается: на номер 112 диспетчеры приняли более 50 тысяч обращений (в два раза больше каникул-2016), спасатели сделали 155 выездов и спасли 53 человека.