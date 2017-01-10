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10 января Вторник

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В Уфе в полицию доставили участников драки на улице Комсомольской

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе в полицию доставили участников драки на улице Комсомольской Фото: группа «БашДТП»/ Анатолий Квартиркин | Видео: группа «БашДТП»/ Анатолий Квартиркин

В Уфе в полицию доставили участников драки на улице Комсомольской Фото: группа «БашДТП»/ Анатолий Квартиркин | Видео: группа «БашДТП»/ Анатолий Квартиркин

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе в полицию доставили участников драки на улице Комсомольской. Как сообщало агентство «Башинформ», камеры видеонаблюдения зафиксировали массовую потасовку с применением биты и дорожного ограждения. Инцидент произошел 8 января во дворе многоквартирного дома.

Стражи порядка установили личности владельца «Лады Гранты» и его пассажира. Ими оказались 22-летний ранее судимый уфимец и его 20-летний знакомый. В полиции они написали встречные заявления в отношении жильцов дома.

По предварительным данным, конфликт произошел во время уборки снега, когда во двор жилого дома заехал автомобиль. После замечания жильцов, помогавших коммунальным работникам расчищать сугробы, водитель и пассажир автомобиля вступили с ними в спор, который закончился дракой.

Проверка продолжается. По ее результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, прокомментировал сотрудник пресс-службы Управления МВД России по Уфе Тимур Чанышев.

Теги: МВД по РБ
 
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