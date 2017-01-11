Легенда космоса Виктор Савиных выбрал местом отдыха здравницу «Янган-Тау» Фото: пресс-служба Янган-Тау



Легенда космоса Виктор Савиных выбрал местом отдыха здравницу «Янган-Тау» Фото: пресс-служба Янган-Тау

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ»/.

Гостям и сотрудникам санатория «Янган-Тау» представилась возможность общения с легендарной личностью Виктором Савиных.

Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза, ученый, организатор подготовки кадров в системе высшей школы, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук впервые выбрал для отдыха санаторий «Янган-Тау».

Встреча с Виктором Петровичем была открыта показом фрагментов из фильма «Битва за Салют», который посвящен одной из самых тревожных страниц в истории отечественной космонавтики — стыковке с вышедшей из-под контроля Центра Управления Полетом станции «Салют-7» и корабля «Союз Т-13». Цена успеха была во всех смыслах высока: это и победа в извечном соперничестве советской и американской космонавтики, потеря станции, риск рассекречивания технологий, а самое главное, возможный смертельный исход для экипажа корабля «Союз Т-13».

Миссия по возвращению функционирования станции была возложена на двух космонавтов: капитана корабля Владимира Джанибекова и бортинженера Виктора Савиных. Несмотря на невероятную сложность маневра с технической точки зрения и множество рисков, с которыми он был сопряжен, экипаж успешно выполнил свою задачу.

После окончания показа Виктор Петрович прокомментировал со своей точки зрения факты, отмеченные в фильме, описал свои чувства и ощущения, во время выполнения этой операции и поделился информацией о состоянии российской космонавтики на сегодняшний день в целом.

В процессе выступления, каждый мог задать интересующие его вопросы. Не обошлось и без традиционных, как оказалось, расспросов об инопланетянах, вере и уточняющем вопросе о том, действительно ли Земля круглая. Также, гость рассказал о своей основной деятельности — работе в Московском государственном университете геодезии и картографии, в котором он занимает пост президента.

В завершении, под бурные аплодисменты Виктор Петрович раздал автографы самым активным участникам беседы, каждый мог сфотографироваться с космонавтом на память об интересно проведенном вечере в санатории.