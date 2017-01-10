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10 января Вторник

Уфа   °

«Салават Юлаев» одержал верх над московским «Спартаком»

СПОРТ

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Уфе завершился матч чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и московским «Спартаком». Проигрывая 0:2 после первого периода, уфимцы сумели выиграть со счетом 5:3.

Дублем отметился молодой форвард Кирилл Капризов, сделавший к тому же две результативные передачи Александру Логинову и Денису Куляшу. Еще одна уфимская шайба на счету новичка команды — Томаша Мертла.

Следующий поединок «Салават» сыграет 12 января против гостей из нижегородского «Торпедо».

Теги: хоккей,КХЛ
 
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