Делегацию Башкортостана принял Президент Вьетнама Фото: пресс-служба Правительства РБ





Делегацию Башкортостана принял Президент Вьетнама Фото: пресс-служба Правительства РБ

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

Делегацию республики, которая во главе с Премьер-министром Правительства Башкортостана Рустэмом Мардановым находится с официальным визитом в Социалистической Республике Вьетнам, принял Президент этой страны Чан Дай Куанг. Встреча состоялась в Ханое в президентском дворце.

«Вьетнам придает большое значение всестороннему сотрудничеству с Россией в целом и российскими городами в таких сферах, как политика, экономика и торговля, оборона и безопасность, наука и образование», — отметил руководитель государства

Чан Дай Куанг констатировал, что вступление в силу Соглашения о зоне свободной торговли между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом создаст инвесторам двух стран благоприятные условия для развития товарооборота. Глава государства выразил пожелание, чтобы российские и башкортостанские предприятия разработали новые инвестиционные проекты во Вьетнаме, создали благоприятные условия для стабильной и долговременной инвестиционной деятельности.

Президент Вьетнама также сообщил о своих планах совершить визит в Россию в первом квартале 2017 года. При этом Чан Дай Куанг откликнулся на предложение башкирской стороны посетить в рамках визита Башкортостан.

Рустэм Марданов обозначил наиболее интересные для республики направления сотрудничества с Вьетнамом, среди которых торговля, промышленность и сельское хозяйство. Он также высказал пожелание, чтобы Правительство Вьетнама содействовало созданию благоприятных условий для развития взаимоотношений с провинцией Бариа-Вунгтау.

Задачу активизации межрегионального сотрудничества в торгово-экономической сфере ставит Глава Башкортостана Рустэм Хамитов. В рамках визита запланировано подписание Соглашения о сотрудничестве между Правительством Башкортостана и Народным комитетом провинции Бариа-Вунгтау.