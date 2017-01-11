Жители Башкирии отмечают Международный день «спасибо»

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

11 января жители планеты отмечают одну из самых «вежливых» дат — Международный день «спасибо», сообщает Calend.ru. Все мы прекрасно осознаем значение хороших манер, их необходимость в повседневной жизни, но большую часть благодарностей мы выражаем как бы невзначай, не задумываясь об их смысле. Однако слова благодарности обладают магическими свойствами — с их помощью люди дарят радость друг другу, выражают внимание и передают положительные эмоции — то, без чего наша жизнь стала бы скудной и мрачной. Неспроста во многих туристических путеводителях и наставлениях туристам часто указывается: слово «спасибо», произнесенное даже с акцентом на языке страны пребывания, повышает скорость, качество обслуживания и помогает наладить спокойный и приятный отдых. Считается, что русское слово «спасибо» родилось в 16 веке из часто произносимого словосочетания «спаси Бог». Корни английского аналога — Тhank you — также уходят гораздо глубже простой благодарности. Это говорит о том, что и русское «спасибо», и «спасибо», произнесенные практически на всех языках мира, имели и имеют большое значение для культуры любого народа.

Жители Башкортостана также отмечают сегодня этот вежливый день. Накануне библиотека села Дуслык Туймазинского района провела День вежливого общения «Волшебные слова».

О значении хороших манер, их необходимости в повседневной жизни поговорили в библиотеке с приглашенными учениками младших классов. Дети с удовольствием разгадывали загадки, приняли участие в играх «Доскажи словечко» и «Волшебное дерево», разбирали жизненные ситуации, вставляя волшебные вежливые слова, и убеждались в том, что с помощью этих слов можно избежать ссор, скандалов, неприятностей.

По окончании мероприятия устроили чаепитие и в конце все дружно сказали «Спасибо!», сообщили в администрации Туймазинского района.