Сегодня — День заповедников и национальных парков Фото: из открытых источников Сегодня — День заповедников и национальных парков Фото: из открытых источников

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня,11 января, в России отмечается День заповедников и национальных парков. Он отмечается с 1997 года по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. Именно 11 января в стране был образован первый государственный заповедник — Баргузинский. Цель его создания — сохранение популяции баргузинского соболя и других животных, обитающих на Байкале.

В России насчитывается более сотни заповедников и 46 национальных парков. Особо охраняемые природные территории составляют почти 12 процентов от всей площади. В Башкортостане один национальный парк — «Башкирия» и три государственных заповедника — «Шульган-Таш», «Южно-Уральский» и «Башкирский». Заповедник «Шульган-Таш» и национальный парк «Башкирия» входят в состав биосферного резервата «Башкирский Урал». Территория богата природными ресурсами, здесь насчитывается 166 пещер, представлены растения и животные, вошедшие в Красные книги РБ и РФ.