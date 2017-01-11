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11 января Среда

Уфа   °

В Башкирии 10-летний школьник попал под колеса автомобиля

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии 10-летний школьник попал под колеса автомобиля Фото: ГИБДД по РБ

В Башкирии 10-летний школьник попал под колеса автомобиля Фото: ГИБДД по РБ

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Накануне днем в Дюртюлинском районе водитель микроавтобуса УАЗ-3909 допустил наезд на 10-летнего ребенка. Предположительно, пешеход выбежал на проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим транспортом. Пострадавший с травмами доставлен в больницу, сообщает ГИБДД по РБ.

Теги: ДТП
 
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