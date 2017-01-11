УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе пройдет юбилейный творческий вечер продюсера, режиссера и писателя Мансура Давлетбаева. В воскресенье, 29 января, юбиляр соберет поклонников своего творчества в ГДК. Организаторы обещают яркое шоу и живой звук. Начало в 17.00.

«Впервые я вышел на большую сцену Башгосфилармонии в качестве ведущего и продюсера 16 лет назад, — рассказал Мансур Давлетбаев. — Я представил концертную программу, в которой выступили группа «АНТ» и певица Елена Гусарова. Зрители восприняли программу с восторгом».

В юбилейном вечере примут участие группа «Сураман», певец Рафаэль Рахматуллин, телеведущая и танцовщица Розалина Бикмаева, легенда башкирской эстрады группа «АНТ», танцевальные коллективы и вокалисты. Еще одним музыкальным блоком станет выступление уфимской рок-группы «Глумилино».

В рамках творческого вечера состоится презентация книг юбиляра «Время. События. Люди», будут организованы выставки. Завершится мероприятие показом фильма «Белая в черном».

Организаторы вечера сообщили, что значительная часть билетов передана с благотворительными целями в Детский дом №1 г. Уфы, гимназию №39, студентам и преподавателям УГАТУ и БашГУ.