Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.95 ↑

EUR 63.54 ↓

11 января Среда

Уфа   °

В Башкирии в санатории «Якты-куль» погиб электромонтер

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В башкирском санатории «Якты-куль» погиб электромонтер. Он получил смертельный удар током, выясняя причину отсутствия электричества. Несчастный случай связан с производством, постановили в Гострудинспекции. В ходе проверки выяснилось, что работник не был обеспечен защитными средствами, на предприятии не соблюдались правила охраны труда. Ответственные за случившееся сотрудники и юридическое лицо оштрафованы на общую сумму 280 тысяч рублей, сообщили в ведомстве.

Теги: ЧП на производстве
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть