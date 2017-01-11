ФК «Уфа» отправился на Кипр готовиться ко второму кругу текущего сезона Фото: Дмитрий Слезин ФК «Уфа» отправился на Кипр готовиться ко второму кругу текущего сезона Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

11 января Футбольный клуб «Уфа» отправился на свой первый в нынешнем году учебно-тренировочный сбор, который пройдет на Кипре с 11 по 22 января.

Как сообщает пресс-служба клуба, тренировки «горожан» в Айя-Напе пройдут в двухразовом режиме — утром и вечером. Помимо упражнений с мячом подопечные Сергея Семака проведут теоретические занятия и работу на физическую выносливость.

В рамках сбора «Уфа» сыграет два контрольных поединка с румынским «Клужем» (17 января) и польским «Лехом» (21 января).