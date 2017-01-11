«Уфа-Алиса» попробует оказать сопротивление «Кубани» в Краснодаре Фото: Дмитрий Слезин
«Уфа-Алиса» попробует оказать сопротивление «Кубани» в Краснодаре
«Уфа-Алиса» попробует оказать сопротивление «Кубани» в Краснодаре Фото: Дмитрий Слезин
УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
В среду, 11 января, гандбольный клуб «Уфа-Алиса» сыграет очередной поединок в чемпионате женской Суперлиги России. В Краснодаре уфимки встретятся с «Кубанью».
С ней «Уфа-Алиса» заканчивала год 2016-й, проиграв дома со счетом 19:37.
После 11 игр сезона уфимская команда без очков.
Начало встречи в Краснодаре — в 21.30 по уфимскому времени.