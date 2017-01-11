В Башкирии музыкальные школы снова бесплатно обеспечат новыми инструментами Фото: Олег Яровиков В Башкирии музыкальные школы снова бесплатно обеспечат новыми инструментами Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане детские музыкальные школы и школы искусств снова будут бесплатно обеспечены новыми качественными инструментами. Оснащение учебных заведений происходит в рамках специальной программы Министерства культуры республики.

Заявки на получение субсидий в 2017 году школы муниципальных районов и городов должны представить в срок до 1 февраля.

Соответствующая программа по обеспечению ДМШ и ДШИ качественными инструментами была разработана Министерством культуры в 2013 году по поручению Главы республики Рустэма Хамитова. Школы получили возможность покупать дорогие концертные инструменты, если у них есть учащиеся, которые выступают на конкурсах всероссийского и международного уровня. Проект является первым пилотным в Российской Федерации.